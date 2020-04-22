Силиконовая грудь спасла канадку от смертельной пули

https://static.news.ru/photo/4eb61b54-8484-11ea-bfbb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Грудной имплант спас от смерти 30-летнюю жительницу Канады, остановив пулю. По мнению медиков, снаряд мог задеть сердце, но силиконовая грудь изменила его траекторию и предотвратила такой исход, и жизненно важный орган не пострадал.

Инцидент произошёл на одной из улиц Торонто в 2018 году, о нём стало известно из публикации в журнале SAGE. Пуля случайно попала в девушку, и пострадавшей пришлось обратиться за медицинской помощью.

Из-за огнестрельного ранения врачи провели операцию — извлекли пулю, сломавшую ребро пациентки, и удалили грудные импланты. Пострадавшая принимала антибиотики и достаточно быстро восстановилась, у неё не было каких-либо осложнений.

Телеведущей Лере Кудрявцевой удалили грудные импланты, так как один из них порвался и стал протекать. После пережитого звезда стала противницей увеличения груди и агитирует своих подписчиц не совершать её ошибок, писал NEWS.ru.