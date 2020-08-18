Швеция замораживает часть помощи Белоруссии

https://static.news.ru/photo/2ead78ea-e18e-11ea-810f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Aleksandr Gusev/Global Look Press

Правительство Швеции приняло решение заморозить часть помощи Белоруссии. Это проекты с участием государства.

Как сообщает ТАСС, решение было принято на фоне происходящих в республике событий после проведения президентских выборов.

Помощь Швеции Беларуси в основном шла гражданскому обществу страны — тем, кто сейчас находится на улицах и требует перемен. Сейчас мы замораживаем небольшую часть, которая направлялась на проекты, в которых участвовали государственные субъекты, — цитирует агентство шведского министра по вопросам международного сотрудничества Петера Эрикссона.

Отмечается, что заморожены две программы в области сотрудничества с Центральным банком Белоруссии и поддержки бизнес-сообщества страны. Размер выплат по ним достигал соответственно 22,5 млн шведских крон и 3 млн шведских крон ($2,6 млн и $347 тыс.). Общая помощь Белоруссии со стороны Швеции составляет 120 млн крон ($13,9 млн).

9 августа в Белоруссии состоялись выборы президента. После того как были объявлены предварительные данные о победе действующего главы государства, в стране начались волнения. Тысячи людей вышли на улицы, посчитав итоги голосования сфальсифицированными. В дальнейшем к протестующим присоединились трудовые коллективы, десятки предприятий по всей стране объявили о забастовке.

В свою очередь президент страны Лукашенко заявил, что всё это — часть зарубежного плана по дестабилизации ситуации в стране и попытка совершить «цветную» революцию по западным методичкам, писал NEWS.ru.