ШОС обсудит Афганистан у его границ

На этот раз весьма символично, что встреча лидеров ведущих развивающихся государств в рамках Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) пройдёт в столице Таджикистана, страны, непосредственно граничащей с новой «горячей точкой» мировой политики. Ещё и поэтому афганский вопрос, попавший в повестку глобального обсуждения после прихода к власти террористического движения «Талибан» (запрещено в России), видимо, станет центральным в ходе всего саммита. Участники заранее не планируют принимать по ситуации в этой центральноазиатской стране какой-то совместный документ, что отражает, вероятно, существующие реальные расхождения или как минимум нюансы в восприятии тамошней ситуации.

MOD Russia/via Globallookpress.com/GLOBAL LOOK PRESS

Тот же Таджикистан давно с тревогой следит за развитие ситуации у соседей. И аналитики не просто так отметили приезд в прошедшем мае президента Эмомали Рахмона на празднование Победы в Москве. Уже тогда считалось, что таджикский лидер хотел тет-а-тет обсудить с Владимиром Путиным не только приграничные осложнения с Киргизией, но и возможность дополнительных российских гарантий безопасности в рамках ОБКБ на случай, если ситуация у соседей будет выходить из-под контроля. И сейчас Душанбе не намерен признавать новое, только что сформированное афганское правительство по причине отсутствия в его составе этнических таджиков, значительного национального меньшинства Афганистана.

В свою очередь, Россия явно не откажется от неоднократно высказанной президентом позиции о том, что искусственное насаждение демократии, безответственное навязывание американцами чуждых Афганистану ценностей и привели к серьёзному кризису. В то время как Китай, Катар и Турция уже готовы начать бороться за выгодные концессии, намереваясь не только включиться в активное сотрудничество с новыми властями, но и в качестве аванса поддержать их срочными гуманитарными акциями, учитывая сложное положение в стране. При этом Катар, влиятельный спонсор талибов, призвал подопечных соблюдать права женщин. Так что саммит ШОС вряд ли будет безоблачным для новой афганской власти.

Между тем гибкая зонтичная система Шанхайской организации сотрудничества позволяет реально привлечь к обсуждению за закрытыми дверями фактически все страны, так или иначе сохраняющие влияние на развивающуюся ситуацию после смены власти в Кабуле. С одной стороны, постоянные члены ШОС — Россия, Китай, Казахстан, Узбекистан, Киргизия, Таджикистан, Индия и Пакистан. Плюс своё «оформление» в действительные члены продолжит Иран. Но в Душанбе прибудут её и делегации Катара, Саудовской Аравии и Египта, которые готовы стать странами — наблюдателями. Наконец, активная в Афганистане Турция имеет статус партнёра по диалогу. К слову, в 2012 году и Афганистан добился статуса государства — наблюдателя. Правда, было это, как говорится, в прежней жизни.

Иными словами, за одним столом в Душанбе соберутся лидеры стран, интересы которых непосредственно затрагивают события в Кабуле, потенциальные спонсоры крупных логистических и сырьевых проектов, операторы различных группировок, покровители этнических групп. Словом, соберётся коллективная сила, способная реально влиять на расстановку в Афганистане.

MFA Russia/via Globallookpress.com/GLOBAL LOOK PRESS

Тем временем афганская тема позволит ещё раз убедиться в том, что Шанхайская организация сотрудничества постепенно преобразовывается в главную консультативную площадку азиатского континента. Причём, как принято считать, при всех расхождениях участникам важно выработать общую повестку в отношении Афганистана именно сейчас, когда закрыты перевалы. Это пока изолирует страну от соседей, которые не без оснований опасаются проникновения к ним почувствовавших свободу рук разного рода экстремистских элементов, входящих в весьма аморфную структуру нынешнего «Талибана». Тем более, что совместное противодействие терроризму и сепаратизму относится к числу коренных уставных задач ШОС.