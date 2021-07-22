Путин и Рахмон обсудили ситуацию в Афганистане

Президент России Владимир Путин и его коллега из Таджикистана Эмомали Рахмон провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили ситуацию в Афганистане. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Также главы государств затронули актуальные вопросы двусторонней повестки дня. Путин и Рахмон обсудили процесс подготовки к саммиту Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и сессии Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Ранее Путин и Рахмон созванивались 5 июля. Тогда главы государств отметили, что обстановка на таджикско-афганской границе является напряжённой. Путин подтвердил готовность оказать Таджикистану необходимую поддержку как в двустороннем плане, так и в рамках ОДКБ.

Ситуация в Афганистане ухудшилась на фоне вывода американских военных. В стране активизировалось противостояние между талибами и правительственными войсками.

Ранее сообщалось, что совместные учения военнослужащих России, Таджикистана и Узбекистана пройдут в 20 км от границы с Афганистаном. Они состоятся с 5 по 10 августа на таджикистанском полигоне Харб-Майдон. Основой российского воинского контингента станут подразделения 201-й военной базы. Также в учениях примут участие специалисты радиационной, химической и биологической защиты, а также мобильные группы радиоэлектронной борьбы.