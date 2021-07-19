Россия, Таджикистан и Узбекистан проведут учения рядом с Афганистаном

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Совместные учения военных России, Таджикистана и Узбекистана состоятся в 20 км от границы с Афганистаном. Об этом заявил командующий войсками Центрального военного округа (ЦВО) генерал-полковник Александр Лапин. Его слова приводит ТАСС.

Учения пройдут с 5 по 10 августа на таджикистанском полигоне Харб-Майдон. Число военнослужащих, которые будут задействованы в манёврах, на данный момент не раскрывается.

В ходе учения отработаем подготовку к ведению боевых действий совместной группировкой войск по разгрому отрядов незаконных вооружённых формирований, вторгшихся на территорию союзного государства, — сказал Лапин.

Основой российского воинского контингента станут подразделения 201-й военной базы, в число которых войдут горные мотострелковые, танковые, артиллерийские подразделения и группы специального отдельного соединения специального назначения ЦВО. Также в учениях будут задействованы специалисты РХБ защиты и мобильные группы радиоэлектронной борьбы.

Ранее Министерство обороны Афганистана сообщило о ликвидации 233 боевиков из движения движения «Талибан» (запрещено в России), ещё 88 получили ранения.