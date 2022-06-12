Шольц предсказал скорое «избавление» Германии от российской нефти Шольц: Германия в ближайшее время обретёт независимость от поставок энергоносителей из РФ

Фото: Елена Гурдина/NEWS.ru

Германии необходимо в самом ближайшем будущем обрести независимость от поставок российских энергоносителей. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц во время выступления на экономическом форуме Восточной Германии в Бад-Зарове. По его мнению, страна «слишком долго и односторонне» полагалась на поставки топлива из РФ. Слова шольца приводит издание Die Welt.

Старая формула, что Россия является надежным экономическим партнером даже в кризисных ситуациях, больше не применяется, — сказал Шольц.

Он также подчеркнул, что хотя независимости от российских поставок следует добиться как можно скорее, но при этом всё должно быть «так безопасно, как это необходимо».

Шестой пакет санкций Евросоюза в отношении России и Белоруссии был утверждён в начале июня. В числе прочего, он предусматривает частичное эмбарго на импорт российской нефти. Подразумевается запрет на покупку, импорт или передачу сырой нефти из России в страны евросоюза. При этом эмбарго не консулось поставок газа и нефти по нефтепроводу «Дружба». По данным ЕС, отказ от российской нефти будет поэтапным и займёт от полугода до восьми месяцев.

После такого решения в Германии предрекли Европе «ценовой шок».