Шольц назвал условие отмены санкций против России Шольц заявил, что санкции против России могут снять только после одобрения Украиной

Олаф Шольц / Фото IMAGO/Christian Spicker/Global Look Press

Санкционные ограничения против России могут отменить лишь в том случае, если их одобрит Украина, заявил немецкий канцлер Олаф Шольц. В интервью журналу Stern он подчеркнул, что ФРГ может ослабить давление в виде санкций только после консультаций с Киевом. Ранее Еврокомиссия анонсировала шестой пакет санкций в отношении России, в который войдёт отложенное эмбарго на импорт сырой нефти и нефтепродуктов.

Мы намерены и сможем отменить наши санкции только после консультаций с Украиной, — заявил Шольц.

Ранее глава Евросовета Шарль Мишель в эфире радиостанции Cadena SER заявил, что ЕС не планирует отказ от российского газа. Он считает, что заместить нефть из России ещё возможно, но с поставками газа «всё обстоит по-другому». Мишель уточнил, что найти газовый аналог из нефтехимических продуктов «невозможно».

Министр экологического перехода Франции Барбара Помпили в эфире радиостанции France Info заявила, что страны Евросоюза могут прийти к соглашению по введению эмбарго на российскую нефть уже к концу недели. Накануне постоянные представители стран — членов ЕС не смогли согласовать отказ от углеводородов из РФ. Словакия, Венгрия, Чехия и Болгария не согласились с предложенными мерами по скорому введению эмбарго.