16+

Рубрики

Медиа

Архив

Мир

Шойгу: у талибов оружия США больше, чем у армии Украины

01:50, 29 августа 2021
Шойгу: у талибов оружия США больше, чем у армии Украины Сергей Шойгу Фото: mil.ru
Google News

Читайте нас в Google Новости

NEWS.ru - Google News

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что после ухода США из Афганистана талибам достались более 100 переносных противотанковых ракетных комплексов Javelin. Это больше, чем Вашингтон поставил украинской армии, отметил глава Минобороны в эфире YouTube-канала «Соловьёв Live».

Если <...> говорят, что на Украину поставлены из Соединённых Штатов «джавелины», я уж не помню, несколько десятков, что ли, то здесь их больше сотни. Просто не поставлено, а просто перешло в руки, — пояснил Шойгу.

Он добавил, что именно большое количество оружия Россия считает основной угрозой со стороны Афганистана. Речь идёт, в частности о переносном высокоточном оружии — переносных зенитных ракетных комплексах и противотанковых управляемых ракетах.

На вопрос ведущего, вооружены ли талибы лучше, чем армия Украины, Шойгу заявил, то так, наверное, можно говорить, если считать на тысячу военнослужащих.

Ранее стало известно, что Сергей Шойгу заявил о полученных талибами противозенитных ракетных комплексах (ПЗРК). Также в распоряжении боевиков находятся сотни единиц бронетехники, самолёты и вертолёты. Шойгу подчеркнул, что за распространением оружия в Афганистане нет никакого контроля.

Yandex Zen

Самое интересное - в нашем канале Яндекс.Дзен

подписаться
NEWS.ru в соцсетях
Загрузка...
Все фотогалереи

Все видео