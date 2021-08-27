Шойгу: у талибов оружия США больше, чем у армии Украины

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что после ухода США из Афганистана талибам достались более 100 переносных противотанковых ракетных комплексов Javelin. Это больше, чем Вашингтон поставил украинской армии, отметил глава Минобороны в эфире YouTube-канала «Соловьёв Live».

Если <...> говорят, что на Украину поставлены из Соединённых Штатов «джавелины», я уж не помню, несколько десятков, что ли, то здесь их больше сотни. Просто не поставлено, а просто перешло в руки, — пояснил Шойгу.

Он добавил, что именно большое количество оружия Россия считает основной угрозой со стороны Афганистана. Речь идёт, в частности о переносном высокоточном оружии — переносных зенитных ракетных комплексах и противотанковых управляемых ракетах.

На вопрос ведущего, вооружены ли талибы лучше, чем армия Украины, Шойгу заявил, то так, наверное, можно говорить, если считать на тысячу военнослужащих.

Ранее стало известно, что Сергей Шойгу заявил о полученных талибами противозенитных ракетных комплексах (ПЗРК). Также в распоряжении боевиков находятся сотни единиц бронетехники, самолёты и вертолёты. Шойгу подчеркнул, что за распространением оружия в Афганистане нет никакого контроля.