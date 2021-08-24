Шойгу рассказал об угрозе из-за доставшегося талибам оружия

Боевикам движения «Талибан» (запрещено в РФ) досталось огромное количество оружия. Это ключевая опасность, которая связана с Афганистаном сейчас. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу, слова которого приводит РИА Новости.

Он заявил, что талибы смогли заполучить более сотни противозенитных ракетных комплексов (ПЗРК). Также в распоряжении боевиков находятся сотни единиц бронетехники, самолёты и вертолёты. Шойгу подчеркнул, что за распространением оружия в Афганистане нет никакого контроля.

Вторая угроза — это наркотики. 93% мирового героина — это афганский героин, — добавил глава Минобороны РФ.

Ситуация в Афганистане ухудшилась на фоне вывода американских войск. 15 августа боевики «Талибана» без единого выстрела захватили Кабул. Президент Афганистана Ашраф Гани бежал, талибы объявили о полном контроле над страной.

Ранее Сергей Шойгу провёл переговоры с главой Пентагона Ллойдом Остином. Главы оборонных министерств РФ и США в телефонном разговоре обсудили итоги двусторонней консультации по стратегической стабильности.