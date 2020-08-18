Шойгу и министр обороны США Эспер обсудили ситуацию в мире

Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу провёл телефонный разговор со своим американским коллегой Марком Эспером. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
Руководители военных ведомств обсудили вопросы укрепления мер доверия и транспарентности с целью предотвращения инцидентов в ходе военной деятельности сторон, — говорится в сообщении.
Разговор прошёл по инициативе американской стороны. В ходе беседы стороны поделились мнениями о ситуации в различных регионах мира. Также Шойгу и Эспер обсудили предотвращение инцидентов военной деятельности.
NEWS.ru писал, что в июле Шойгу наградил главу оборонного ведомства Сербии Александра Вулина медалью за организацию военного парада, посвящённого 75-й годовщины победы в Великой Отечественной войне.
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