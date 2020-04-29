Школы в Турции из-за коронавируса останутся закрыты до конца мая

https://static.news.ru/photo/965f2644-8a01-11ea-a648-fa163e074e61_660.jpg Фото: Michael Nitzschke/imageBROKER.com/Global Look Press

Министр образования Турции Зия Сельчук сообщил, что запрет на работу школ в стране в связи с пандемией коронавируса продлён до конца мая.

Закрытие школ — одна из мер, принятых турецкими властями в рамках борьбы с распространением инфекции. Школы в государстве не работают с середины марта. Сейчас в Турции выявлено около 115 тысяч пациентов с коронавирусом, жертвами COVID-19 стали порядка трёх тысяч человек, передаёт Reuters.

Туристический сезон в Турции планируют открыть в августе. Серьёзный поток путешественников ожидают в сентябре 2020 года, писал NEWS.ru.