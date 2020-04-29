Школы в Турции из-за коронавируса останутся закрыты до конца мая

Министр образования Турции Зия Сельчук сообщил, что запрет на работу школ в стране в связи с пандемией коронавируса продлён до конца мая.
Закрытие школ — одна из мер, принятых турецкими властями в рамках борьбы с распространением инфекции. Школы в государстве не работают с середины марта. Сейчас в Турции выявлено около 115 тысяч пациентов с коронавирусом, жертвами COVID-19 стали порядка трёх тысяч человек,
Туристический сезон в Турции планируют открыть в августе. Серьёзный поток путешественников ожидают в сентябре 2020 года, писал NEWS.ru.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен