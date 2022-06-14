Школьника обвинили в изготовлении огнестрельного оружия на 3D-принтере Австралийскому подростку предъявлено обвинение в изготовлении огнестрельного оружия на 3D-принтере

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Австралийскому подростку предъявлено обвинение в изготовлении и хранении огнестрельного оружия, которое он напечатал на 3D-принтере, сообщает телеканал 9News. По данным следователей, пистолет был того же калибра, что и у местных полицейских.

Это огнестрельное оружие хоть и напоминает игрушку, способно причинить серьезный вред нашему сообществу, — заявил старший сержант полиции Блэр Смит.

Он также рассказал, что данное оружие может произвести сразу 15 выстрелов 9-мм патронами и убить человека. Пистолет был изготовлен всего за два дня, а на материалы школьник потратил всего $40.

Вызывает глубокую обеспокоенность тот факт, что этот человек смог самостоятельно изготовить огнестрельное оружие дома при помощи 3D-принтера и легкодоступных материалов, — поделился полицейский.

Полиция Западной Австралии нашла этот и некоторые другие образцы огнестрельного оружия в ходе обыска в доме подростка, проведенного в начале июня. Обвиняемому грозит до десяти лет тюрьмы.

С начала 2022 года в США было зарегистрировано 260 случаев массовой стрельбы. Один из последних случился в Техасе. 24 мая в Ювалде 18-летний Сальвадор Рамос открыл стрельбу в начальной школе. Он был вооружен пистолетом и винтовкой.

В результате нападения погибли 18 детей и двое взрослых. Злоумышленника застрелили прибывшие на место ЧП полицейские.