Фото: Mert Macit/Global Look Press

В турецкой провинции Хатай по не понятным пока причинам опрокинулся военный грузовик.

В результате погибли шесть человек, в том числе двое солдат, сообщает Demirören News Agency. Ещё 27 человек получили ранения.

Грузовик перевозил подлежащих депортации нелегалов из Сирии. 

Ранее в ДТП с грузовым автомобилем и автобусом на Украине погибли девять человек. Водитель большегруза не справился с управлением, писал News.ru.

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