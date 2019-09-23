https://static.news.ru/photo/9da2fe1c-dea3-11e9-9c94-fa163e074e61_660.jpg Фото: Mert Macit/Global Look Press

В турецкой провинции Хатай по не понятным пока причинам опрокинулся военный грузовик.

В результате погибли шесть человек, в том числе двое солдат, сообщает Demirören News Agency . Ещё 27 человек получили ранения.

Грузовик перевозил подлежащих депортации нелегалов из Сирии.

At least six people dead and 27 others injured in Turkey's Hatay province after military van carrying detained migrants rolls over - governorate statement pic.twitter.com/7Mhk2a72MW — TRT World Now (@TRTWorldNow) September 24, 2019

Ранее в ДТП с грузовым автомобилем и автобусом на Украине погибли девять человек. Водитель большегруза не справился с управлением, писал News.ru.