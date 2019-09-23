В турецкой провинции Хатай по не понятным пока причинам опрокинулся военный грузовик.
В результате погибли шесть человек, в том числе двое солдат, сообщает
Грузовик перевозил подлежащих депортации нелегалов из Сирии.
At least six people dead and 27 others injured in Turkey's Hatay province after military van carrying detained migrants rolls over - governorate statement— TRT World Now (@TRTWorldNow)
pic.twitter.com/7Mhk2a72MW September 24, 2019
Ранее в ДТП с грузовым автомобилем и автобусом на Украине погибли девять человек. Водитель большегруза не справился с управлением, писал News.ru.