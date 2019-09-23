Грузовой автомобиль с цистерной протаранил стоявший на обочине автобус в Житомирской области Украины. ДТП произошло поздно вечером 22 сентября.
Водитель автобуса остановился для замены колеса, часть пассажиров временно покинула транспортное средство. По предварительным данным, 55-летний водитель грузовика не справился с управлением.
В результате аварии девять пассажиров автобуса погибли, водитель большегруза и ещё девять пассажиров были госпитализированы.
По факту случившегося возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, сообщает
Ранее News.ru писал, что в результате столкновения двух автомобилей на МКАД пострадали два человека.