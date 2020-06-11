Шэрон Стоун рассказала, как в неё ударила молния

https://static.news.ru/photo/7f5b1390-ac84-11ea-ae20-fa163e074e61_660.jpg Фото: Cover Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

Американская актриса Шэрон Стоун в подкасте британского комика Бретта Гольдштейна рассказала, как однажды в неё ударила молния.

По словам Стоун, она занималась домашними делами. На территории частного дома был колодец, а актриса занималась домашними делами.

Я наполняла утюг водой и держала одну руку на кране. В этот момент в колодец попала молния, воду осветила яркая вспышка, — сказала Стоун.

Женщина сказала, что её подбросило в воздух и «отшвырнуло» через всю кухню. К счастью, её мама была дома — она отвезла Стоун в больницу, где ей сделали электрокардиограмму (ЭКГ).

Как отметила актриса, ей пришлось делать ЭКГ ежедневно в течение 10 суток.

Как ранее писал NEWS.ru, удар молнии разорвал напополам самый большой флаг США в штате Висконсин. Флаг размером 21 на 42,6 м весом 154 кг не выдержал напора стихии.