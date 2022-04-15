Глава Федерации промышленных палат Сирии Фарес Шехаби рассказал о причастности НАТО к убийству россиян на территории Украины. Сирийский парламентарий уверен в том, что поставки оружия со стороны Североатлантического альянса способствуют преступлениям киевского режима в адрес граждан России, написал он в своём Twitter-аккаунте.

Вооружая режим Зеленского, НАТО напрямую причастно к убийству россиян, в то время как ни один русский не убивал и не замышлял убийства ни в одной из стран НАТО, — заявил государственный деятель Сирии.

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к американскому лидеру Джо Байдену с призывом внести Россию в американский список стран — спонсоров терроризма. Отмечается, что президент США не стал брать на себя какие-либо обязательства, но отметил, что готов изучить целый спектр предложений по усилению давления на Москву.

Президент США Джо Байден обвинил Россию в «геноциде» на Украине, чтобы сохранить карьеру и рейтинг, заявил американский журналист газеты Global Times. По мнению автора публикации, американский президент пытается сделать из РФ козла отпущения. Отмечается, что руководство Белого дома таким образом отвлекает внимание от экономического положения Соединённых Штатов, в которых установлена рекордная за последние 40 лет инфляция.