https://static.news.ru/photo/2728369c-49c6-11ea-b527-fa163e074e61_660.jpg Фото: Валерий Мельников/РИА Новости

В Польше горняк погиб после подземного толчка в шахте Рудна, расположенной в Нижнесилезском воеводстве.

Под землёй работали пять горняков, одного из них спасти не удалось, — говорится в сообщении радиостанции RMF FM.

По данным радиостанции, погибшему горняку было 35 лет. Он работал на шахте с 2007 года. Отмечается, что остальные шахтёры были подняты на поверхность живыми. Трое из них получили ушибы, один — травмы ног и головы.

Известно, что сила толчка составила шесть баллов по десятибалльной шкале. Его эпицентр находился на глубине 1100 метров.

Ранее NEWS.ru писал, что на золотодобывающей шахте, расположенной возле южноафриканского города Оркни, произошёл обвал. В результате погибли четыре горняка. Инцидент произошёл днём 6 декабря из-за сейсмической активности.