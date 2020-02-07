В Польше горняк погиб после подземного толчка в шахте Рудна, расположенной в Нижнесилезском воеводстве.
Под землёй работали пять горняков, одного из них спасти не удалось, — говорится в сообщении радиостанции RMF FM.
По данным радиостанции, погибшему горняку было 35 лет. Он работал на шахте с 2007 года. Отмечается, что остальные шахтёры были подняты на поверхность живыми. Трое из них получили ушибы, один — травмы ног и головы.
Известно, что сила толчка составила шесть баллов по десятибалльной шкале. Его эпицентр находился на глубине 1100 метров.
Ранее NEWS.ru писал, что на золотодобывающей шахте, расположенной возле южноафриканского города Оркни, произошёл обвал. В результате погибли четыре горняка. Инцидент произошёл днём 6 декабря из-за сейсмической активности.
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