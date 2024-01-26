«Сформировать российскую угрозу»: в Китае раскрыли цель учений НАТО Global Times: НАТО желает сформировать образ «российской угрозы» на учениях

Фото: NATO/flickr.com

Новые военные учения НАТО нацелены на формирование образа «российской угрозы», пишет китайское издание Global Times со ссылкой на заявление специалиста Школы глобальных и региональных исследований Китайского университета Жэньминь Ван Сяньцзюя. По словам эксперта, создание этого образа позволит НАТО заручиться поддержкой со стороны жителей Евросоюза.

Специалист отмечает, что в конечном счете НАТО рассчитывает не только на поддержку, но и на оправдание дальнейших расходов на оборону со стороны общественности. Кроме того, учения направлены на оправдание введения экономических санкций против России. Однако в конечном счете стремления Альянса могут привести к еще большему усилению напряженности в мире, считает Ван Сяньцзюй. Это обусловлено тем, что НАТО провоцирует Россию и оказывает на нее давление.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что крупнейшие учения НАТО Steadfast Defender свидетельствуют о том, что политика стран Запада стала более антироссийской. По его словам, линия на сдерживание России сейчас находится на своем пике. Отмечается, что участие в маневрах примут около 90 тысяч военнослужащих, 80 самолетов, 50 кораблей и более тысячи танков.