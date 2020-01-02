https://static.news.ru/photo/7b199dd0-2dd4-11ea-b370-fa163e074e61_660.jpgКрис МерфиФото: Ron Sachs/CNP/Global Look Press
Американский сенатор-демократ Крис Мерфи заявил, что убийство иранского генерала Касема Сулеймани может послужить поводом к войне на Ближнем Востоке. По его словам, военный был врагом Вашингтона, но не это главное.
Вопрос вот в чём: действительно ли, как сообщается в репортажах, Америка только что убила без какого-либо разрешения Конгресса второго человека в иранской власти и тем самым сознательно начала потенциально крупную региональную войну? — задался вопросом сенатор в своём Twitter.
Soleimani was an enemy of the United States. That’s not a question.
The question is this - as reports suggest, did America just assassinate, without any congressional authorization, the second most powerful person in Iran, knowingly setting off a potential massive regional war?
Ранее NEWS.ru сообщал, что Соединённые Штаты подтвердили свою причастность к ракетным ударам по окрестностям аэропорта в Багдаде. Целью называются два объекта, «связанные с Ираном». При ударе по аэропорту иракской столицы погибли восемь человек, в том числе генерал Касем Сулеймани.