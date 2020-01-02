Фото: Ron Sachs/CNP/Global Look Press

Соединённые Штаты подтвердили свою причастность к ракетным ударам по окрестностям аэропорта в Багдаде. Целью называются два объекта, «связанные с Ираном».

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники. Каких-то других подробностей ночной атаки агентство не приводит. Ранее NEWS.ru сообщал, что восемь человек погибло при ударе по аэропорту иракской столицы. В...