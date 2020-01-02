Крис Мерфи Крис Мерфи Фото: Ron Sachs/CNP/Global Look Press

Американский сенатор-демократ Крис Мерфи заявил, что убийство иранского генерала Касема Сулеймани может послужить поводом к войне на Ближнем Востоке. По его словам, военный был врагом Вашингтона, но не это главное.

Вопрос вот в чём: действительно ли, как сообщается в репортажах, Америка только что убила без какого-либо разрешения Конгресса второго человека в иранской власти и тем самым сознательно начала потенциально крупную региональную войну?задался вопросом сенатор в своём Twitter.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Соединённые Штаты подтвердили свою причастность к ракетным ударам по окрестностям аэропорта в Багдаде. Целью называются два объекта, «связанные с Ираном». При ударе по аэропорту иракской столицы погибли восемь человек, в том числе генерал Касем Сулеймани.

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