Сенатор-демократ заявил, что лучше Трампа судить, чем подвергать импичменту

https://static.news.ru/photo/ce5cb522-5358-11eb-bea2-fa163e074e61_660.jpg Джо Манчин Фото: Rod Lamkey - CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Президента США Дональда Трампа можно привлечь к суду. Об этом заявил сенатор-демократ Джо Манчин.

По его словам, республиканцу следовало бы объявить импичмент, однако в этом нет смысла, поскольку Конгресс не успеет это сделать до прихода к власти следующего президента Джо Байдена 20 января. В связи с этим Трампа можно судить.

Никто не стоит выше закона. Если люди погибли, был причинён весь этот ущерб, было восстание в нашей столице, кто-то должен понести ответственность, чтобы этого никогда не повторилось или, во всяком случае, никогда не пришло больше в нашу страну, — заявил Манчин в эфире CNN.

6 января в районе Капитолийского холма начались массовые беспорядки с участием сторонников действующего президента США Дональда Трампа. Это произошло во время заседания конгресса, на котором должны были объявить официальные результаты президентских выборов — победу кандидата от Демократической партии Джо Байдена. Протестующие сумели не только прорваться к зданию Капитолия, но и попасть внутрь. В результате произошедшего процедура была прервана, силовики применили оружие, конгрессмены были эвакуированы.

Ранее вице-президент США Майк Пенс проигнорировал призыв лидеров демократов в конгрессе Чака Шумера и Нэнси Пелоси задействовать 25-ю поправку для отстранения Трампа от власти.

Как сообщал NEWS.ru, ранее демократы в палате представителей Конгресса США обнародовали документ об импичменте президента Дональда Трампа в связи с «подстрекательством к мятежу». В документе ответственность за насилие и жертвы в Вашингтоне 6 января возлагается на Трампа. Утверждается, что именно заявления президента «логичным образом» привели к беспорядкам.