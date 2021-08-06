В Совфеде заявили об отсутствии зрелости в решении властей Грузии

Накануне глава правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе заявил о невозможности восстановления дипломатических отношений Грузии и России. Член Комитета Совета Федерации по международным делам Александр Бабаков объяснил подобное решение грузинских властей отсутствием зрелости и целесообразности.

Они должны сами созреть и осознать целесообразность восстановления этих отношений в интересах собственного народа и развития добрососедства, — сказал сенатор.

По словам Бабакова, большинство граждан хотели бы видеть ситуацию иначе. Однако, если руководство Грузии считает, что оно и дальше может продолжать свою политику в изоляции от России, то это их дело.

Политик уверен, что принцип взаимоуважения и взаимовыгодности никогда не отменялся и всегда служил основой выстраивания долгосрочных отношений. Однако российская сторона не готова действовать в ущерб своим интересам.

Мы заинтересованы в восстановлении дипломатических отношений, но не любой ценой и не в ущерб собственным интересам, — заключил Бабаков.

Ранее стало известно, что Лидеры оппозиционной партии «Альянс патриотов Грузии» и их сторонники обратились с открытым письмом к президенту России Владимиру Путину. Они попросили российского лидера помочь восстановить добрососедские отношения двух стран.