Семью Нетаньяху лишат охраны

В понедельник, 13 декабря, с семьи лидера оппозиции Израиля, бывшего премьер-министра Биньямина Нетаньяху снимут охрану. Такое решение было принято министерской комиссией. Об этом сообщает издание «Едиот Ахронот».

По данным издания, министерская комиссия приняла такое решение, несмотря на утверждения экс-премьера о том, что его семья постоянно получает угрозы.

В первые шесть месяцев после отставки семье бывшего премьер-министра Израиля предоставляются охрана и автомобиль с водителем. Этот срок истекает 13 декабря.

В воскресенье, 12 декабря, Нетаньяху опубликовал в своём Twitter скриншот угроз в адрес своей семьи. По словам экс-премьера, за последние два дня в соцсетях поступило три угрозы «причинения вреда и убийства» в адрес его супруги Сары и сыновей Яира и Авнера.

Биньямин Нетаньяху занимал пост премьер-министра Израиля в течение 12 лет. В июне текущего года кнессет утвердил новое правительство. Премьер-министром стал Нафтали Беннет. Нетаньяху ушёл в оппозицию.