Сейсмологи зафиксировали в Мексике землетрясение

https://static.news.ru/photo/bcc3b0ba-b56d-11ea-81bb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Anton Luhr /Global Look Press

Национальная сейсмическая служба Мексики сообщила об инциденте. Эксперты зафиксировали на территории страны землетрясение магнитудой 7,1.

Эпицентр подземных толчков располагался в 12 километрах юго-восточнее города Крусесита в штате Оахако. В самом населённом пункте толчки не сильно ощущались. За 30 секунд до начала землетрясения сработала сирена сейсмической тревоги. На данный момент жителям эвакуированных зданий запрещено возвращаться домой. Информация о пострадавших и разрушениях неизвестна, пишет РИА Новости.

При этом геологическая служба США определила магнитуду землетрясения на юге Мексики в 7,7.

NEWS.ru сообщал ранее, что землетрясение произошло в итальянской области Калабрия. Его магнитуда достигала 3,9.