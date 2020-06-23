Сейсмологи зафиксировали в Мексике землетрясение

Национальная сейсмическая служба Мексики сообщила об инциденте. Эксперты зафиксировали на территории страны землетрясение магнитудой 7,1.
Эпицентр подземных толчков располагался в 12 километрах юго-восточнее города Крусесита в штате Оахако. В самом населённом пункте толчки не сильно ощущались. За 30 секунд до начала землетрясения сработала сирена сейсмической тревоги. На данный момент жителям эвакуированных зданий запрещено возвращаться домой. Информация о пострадавших и разрушениях неизвестна,
При этом геологическая служба США определила магнитуду землетрясения на юге Мексики в 7,7.
NEWS.ru сообщал ранее, что землетрясение произошло в итальянской области Калабрия. Его магнитуда достигала 3,9.
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