СБУ проверяет журналистку за вопрос про присоединение Украины к России

https://static.news.ru/photo/dff42cb6-6979-11eb-b11a-96000091f725_660.jpg Алёна Березовская Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости

Уголовное дело за вопрос о присоединении Украины к России может завести СБУ против журналистки Алёны Березовской. Она работает на портале «Украина.ру».

Журналистка беседовала с главой политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктором Медведчуком и спросила, не считает ли он, что для украинцев было бы лучше присоединиться к России. СБУ заинтересовалась этой фразой.

Да, подтверждаю, проверка СБУ начата. Насколько я понимаю, может быть, даже будет возбуждено уголовное дело, — цитирует Березовскую РИА Новости.

По данным СМИ, Березовская работала в украинском издании Obozrevatel, а после 2013 года переехала в Россию, чтобы стать главным редактором сайта «Украина.ру».

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский заблокировал три украинских телеканала: «112.Украина», NewsOne и ZIK. Попавшие под санкции телеканалы связывают с одним из лидеров партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктором Медведчуком.

Как писал NEWS.ru, санкции против украинских телеканалов поддержало накануне посольство США в Киеве. Там подчеркнули необходимость работать вместе, «чтобы не давать применять дезинформацию как оружие в информационной войне против суверенных государств».