США поддержали решение властей Украины о санкциях против телеканалов

Вашингтон поддерживает решение Киева о санкциях против украинских телеканалов «112.Украина», NewsOne и ZIK. Об этом говорится в сообщении посольства США в Киеве. Попавшие под санкции телеканалы связывают с одним из лидеров партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктором Медведчуком. Они уже прекратили эфирное вещание, но доступны на YouTube.
США поддерживают усилия по противодействию злонамеренного влияния России, приложенные Украиной в защиту своего суверенитета и территориальной целостности и в соответствии с украинским законодательством. Мы все должны работать вместе, чтобы не давать применять дезинформацию как оружие в информационной войне против суверенных государств, — говорится в сообщении посольства в Twitter.
Ранее украинский лидер Владимир Зеленский сказал, что санкции против телеканалов являются трудным решением. Он объяснил их введение борьбой с пропагандой. Политик подчеркнул, что поддерживает свободу слова, но выступает против «пропаганды, финансируемой страной-агрессором», имея в виду Россию.
Как писал NEWS.ru, Россия, в свою очередь, осудила власти Украины за блокировку телеканалов. В Кремле считают, что международным организациям следует обратить на это решение Киева внимание. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что блокировка или даже ограничение работы телеканалов — это решение, которое не соответствует ни международным нормам, ни общему пониманию принципов деятельности СМИ.