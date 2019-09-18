https://static.news.ru/photo/e0c05916-d9d4-11e9-9e06-fa163e074e61_660.jpg Фото: Savchenko.Nadiia/Facebook

Экс-депутат Верховной рады Надежда Савченко, приговорённая в России к 22 годам тюремного заключения за пособничество в убийстве журналистов и помилованная президентом страны Владимиром Путиным, вновь поразила пользователей Сети фотосессией в женственном платье.

На этот раз бывшая нардеп продемонстрировала фигуру во время отдыха в Черногории.

На своей странице в Facebook Савченко опубликовала фотографии, на которых она позирует на фоне моря в длинном платье бирюзового цвета с отрытыми плечами. На одном из снимков политик зашла в воду почти по пояс, отчего подол платья поднялся вверх, и раскинула руки в стороны. На другом Надежда позирует на фоне солнца, опять же раскинув руки в стороны. На третьем снимке Савченко всё-таки поплыла, так и не сменив свой наряд на более подходящий для купания.

Эти кадры вызвали настоящий ажиотаж в Сети. Пользователи не скупились на ироничные комментарии и критику в адрес нардепа. Некоторые даже предложили ей отправиться в Болливуд, чтобы поучаствовать в съёмках индийского кино.

Пошла топиться, — в шутку написал один из подписчиков.

Многие пользователи также напомнили Савченко о том, что она безработная и должна экономить.

Посещение центра занятости не пропустите, — оставил комментарий один из юзеров, который также удивился, что она отдыхает на заграничном курорте, а не на родине.

При этом были и те, кто посчитал, что женственный образ Савченко очень идёт. Подписчики отметили грациозность и романтичность политика.

Ранее News.ru писал о том, что Савченко оправдалась перед пользователями Сети за неожиданную фотосессию в откровенном платье изумрудного цвета. Она призналась, что фотография, вызвавшая ажиотаж в Сети, была сделана в латвийской Юрмале. На снимке бывший нардеп стоит по колено в море. При этом она одета в длинное платье с огромным вырезом снизу в стиле голливудской актрисы Анджелины Джоли. Оголив правую ногу, Савченко кокетливо придерживает подол платья рукой.