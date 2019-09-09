Саудовская Аравия продолжает работу по стабилизации мировой нефтедобычи, рассказал новый министр энергетики королевства принц Абдель Азиз бен Салман Аль Сауд. По его словам, этот сектор экономики занимает важное место в программе развития государства до 2030 года.
Кроме того, добавил чиновник, его страна, вместе с участниками ОПЕК и ОПЕК+, занимается нормализацией рынка нефти, передаёт телеканал
Договор ОПЕК и ряда не входящих в организацию стран (ОПЕК+) о сокращении добычи нефти действует с начала 2017 года. Его неоднократно продлевали, а условия меняли. Так, до конца марта 2020-го сокращение добычи согласовали в объёме 1,2 миллиона баррелей в сутки от уровня октября 2018 года, из которых 228 тысяч приходятся на РФ.
Ранее News.ru писал, что уход с должности министра энергетики Саудовской Аравии Халида аль-Фалиха поднимает ряд важных вопросов, связанных не только с мировыми ценами на нефть, но и с отношениями с Россией. Наблюдатели обращают внимание на то, что уволенный по указу короля Салмана министр занимался развитием партнёрства Москвы и Эр-Рияда, и его уход не может не сказаться на качестве сотрудничества, в частности в рамках ОПЕК.