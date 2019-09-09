https://static.news.ru/photo/18795370-d2e2-11e9-987f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xinhua/Global Look Press

Саудовская Аравия продолжает работу по стабилизации мировой нефтедобычи, рассказал новый министр энергетики королевства принц Абдель Азиз бен Салман Аль Сауд. По его словам, этот сектор экономики занимает важное место в программе развития государства до 2030 года.

Кроме того, добавил чиновник, его страна, вместе с участниками ОПЕК и ОПЕК+, занимается нормализацией рынка нефти, передаёт телеканал Al-Arabiya .



Договор ОПЕК и ряда не входящих в организацию стран (ОПЕК+) о сокращении добычи нефти действует с начала 2017 года. Его неоднократно продлевали, а условия меняли. Так, до конца марта 2020-го сокращение добычи согласовали в объёме 1,2 миллиона баррелей в сутки от уровня октября 2018 года, из которых 228 тысяч приходятся на РФ.

Ранее News.ru писал, что уход с должности министра энергетики Саудовской Аравии Халида аль-Фалиха поднимает ряд важных вопросов, связанных не только с мировыми ценами на нефть, но и с отношениями с Россией. Наблюдатели обращают внимание на то, что уволенный по указу короля Салмана министр занимался развитием партнёрства Москвы и Эр-Рияда, и его уход не может не сказаться на качестве сотрудничества, в частности в рамках ОПЕК.