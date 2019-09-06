https://static.news.ru/photo/91920caa-d253-11e9-b867-fa163e074e61_660.jpg Фото: Tobias Schreiner/picture alliance/Global Look Press

Министр нефти Ирака Тамер аль-Гадбан заявил, что республика приступит к сокращению добычи нефти на своих месторождениях уже в ближайшие дни, а особенно заметно это станет в следующем месяце.

Ирак приступит к сокращению производства нефти в ближайшие дни, особенно заметное сокращение начнётся в октябре, — сообщает телеканал Al-Mayadeen.

Аль-Гадбан уже уверял, что Багдад снизит и производство, и экспорт сырья, но ему неоднократно предъявляли претензии, что он не выполняет взятые на себя обязательства.

Как писал News.ru, страны ОПЕК+ снизили добычу нефти в мае на 1,95 млн баррелей в сутки к уровню октября 2018 года. Глава Минэнерго РФ Александр Новак сообщил, что все входящие в состав мониторингового комитета ОПЕК+ страны договорились рекомендовать дальнейшее продление сокращения добычи на девять месяцев на условиях сохранения действующих квот.