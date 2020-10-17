Самую крупную мечеть в мире открыли после карантина из-за пандемии

https://static.news.ru/photo/4bd4ae8c-1151-11eb-aad8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Keystone Press Agency/Global Look Press

Власти Саудовской Аравии открыли после карантина крупнейшую в мире мечеть — аль-Харам. Место для моления расположено в Мекке, внутри неё находится Кааба — гласная святыня для всех мусульман. Вновь открытая мечеть и указанная святыня являются непременными элементами паломничества.

Аль-Харам была закрыта на протяжении семи месяцев. Причиной такого решения местных властей стала пандемия коронавирусной инфекции нового типа. В настоящий момент мечеть открыта, но молиться там пока что могут только граждане или жители Саудовской Аравии.

Ранее власти королевства частично отменили запрет на паломничество к святыням и открыли Мекку. Указанное разрешение не распространяется на граждан других государств, сообщает ливанское издание The Daily Star.

За время пандемии в Саудовской Аравии коронавирусом заразились более 340 тысяч человек. Жертвами инфекции стали 5,1 тысячи саудитов. Кроме того, COVID-19 был диагностирован у 150 членов королевской семьи.

Как ранее писал NEWS.ru, иерарх Русской православной церкви обратился к верующим с призывом неукоснительно соблюдать меры профилактики при посещении храмов на фоне пандемии коронавируса.