18+

Рубрики

Медиа

Архив

Мир

В Совфеде оценили идею жителей ЛНР провести референдум

Сенатор Цеков об идее жителей ЛНР провести референдум: «Сами определятся»
11:20, 28 марта 2022
В Совфеде оценили идею жителей ЛНР провести референдум Сергей Цеков Фото: council.gov.ru
Google News

Читайте нас в Google Новости

NEWS.ru - Google News

Жители ЛНР сами определят, когда проводить референдум о вхождении республики в состав России, сказал NEWS.ru член Совфеда Сергей Цеков. По его словам, сроки его проведения зависят от нормализации обстановки в Донбассе. Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что местные жители смогут определить судьбу республики после её полного освобождения от украинских военных.

Если республика решит остаться независимой останется. Если республика решит проводить референдум по вхождению в состав России, а правильнее сказать — по воссоединению с Россией, то проведут. Сроки здесь можно обсуждать. Определят, как и с кем строить своё будущее. Сложно им что-то подсказывать. Сами определятся, — сказал Цеков.

По мнению сенатора, этот вопрос достаточно серьёзен, по этой причине нельзя дать прогноз о сроках проведения референдума.

Ранее Пасечник сказал, что подготовки к проведению референдума о вхождении ЛНР в состав России сейчас не ведётся, но жители республики смогут сами определить судьбу республики.

Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас считает, что ЛНР и ДНР вправе принять решение о вступлении в Россию, если оно не противоречит их конституциям. Он отметил, что Москва признала их суверенитет.

При этом глава Крыма Сергей Аксёнов поддержал идею о проведении референдума о вступлении ЛНР в состав России. Он выразил уверенность в том, что россияне «будут искренне рады возвращению наших братьев в огромную и дружную российскую семью».

Yandex Zen

Самое интересное - в нашем канале Яндекс.Дзен

подписаться
NEWS.ru в соцсетях
Все фотогалереи

Все видео