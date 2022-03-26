В Совфеде оценили идею жителей ЛНР провести референдум

Жители ЛНР сами определят, когда проводить референдум о вхождении республики в состав России, сказал NEWS.ru член Совфеда Сергей Цеков. По его словам, сроки его проведения зависят от нормализации обстановки в Донбассе. Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что местные жители смогут определить судьбу республики после её полного освобождения от украинских военных.

Если республика решит остаться независимой — останется. Если республика решит проводить референдум по вхождению в состав России, а правильнее сказать — по воссоединению с Россией, то проведут. Сроки здесь можно обсуждать. Определят, как и с кем строить своё будущее. Сложно им что-то подсказывать. Сами определятся, — сказал Цеков.

По мнению сенатора, этот вопрос достаточно серьёзен, по этой причине нельзя дать прогноз о сроках проведения референдума.

Ранее Пасечник сказал, что подготовки к проведению референдума о вхождении ЛНР в состав России сейчас не ведётся, но жители республики смогут сами определить судьбу республики.

Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас считает, что ЛНР и ДНР вправе принять решение о вступлении в Россию, если оно не противоречит их конституциям. Он отметил, что Москва признала их суверенитет.

При этом глава Крыма Сергей Аксёнов поддержал идею о проведении референдума о вступлении ЛНР в состав России. Он выразил уверенность в том, что россияне «будут искренне рады возвращению наших братьев в огромную и дружную российскую семью».