Румыния собралась заменить советские МиГ-21 американскими F-16

Министерство обороны Румынии планирует заменить советские истребители МиГ-21, находящиеся у неё на вооружении, американскими самолётами F-16. Поддержанные истребители могут купить в Норвегии. Общая стоимость контракта составит $513 млн. Сделка позволит стране избавиться от оставшихся советских машин, сообщает Defence News.

F-16 очень хорошо служил норвежским вооружённым силам и стране более 40 лет, пока их не заменили F-35. Министерство обороны чётко заявило о своём желании, чтобы норвежские F-16 продолжали использоваться другими членами альянса НАТО, — приводит издание заявление министра обороны Норвегии Одда Рогера Эноксена.

Отмечается, что румынское министерство обсудило потенциальные варианты приобретения подержанных F-16 из числа союзников, в том числе Бельгии, Дании, Греции, Нидерландов, Норвегии и Португалии, но единственным партнёром, с которым решено было достичь соглашения, стало норвежское правительство.

Минобороны Румынии обратилось к законодателям страны с просьбой одобрить закупку 32 бывших в употреблении истребителей F-16 из Норвегии по контракту на сумму около $513 млн (€454 млн).

Приобретение ещё 32 истребителей позволит румынским военно-воздушным силам, которые уже эксплуатируют 17 самолётов F-16, списать оставшиеся устаревшие самолёты МиГ-21 советской разработки.

До этого Румыния приобрела F-16 у Португалии.

Как сообщалось ранее, Турция может закупить российские истребители Су-35 и Су-57 в том случае, если Соединённые Штаты заморозят продажу F-16 вслед за F-35. Об этом заявил глава управления оборонной промышленности Турции Исмаил Демир. Москва уже заявила о готовности начать переговоры, если Анкара примет решение о покупке самолётов.