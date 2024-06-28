Россиянку экстрадировали из Бразилии на фоне обвинений в мошенничестве МВД РФ: россиянку Лебедеву экстрадировали из Бразилии по делу о мошенничестве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Бразилия экстрадировала россиянку Веронику Лебедеву, в отношении которой выдвинули обвинения по делу о мошенничестве в сфере строительства, сообщила РИА Новости представитель МВД России Ирина Волк. По ее словам, сумма ущерба превысила 67 млн рублей.

В сопровождении сотрудников НЦБ Интерпола МВД России и ФСИН России из Федеративной Республики Бразилии экстрадирована Вероника Лебедева, — отметила представитель ведомства.

Согласно версии следствия, Лебедева и ее предполагаемый сообщник Денис Асфандьяров заключили договоры с двумя строительными фирмами на поставку им строительно-отделочных материалов. Однако в итоге после получения предоплаты они не выполнили взятые на себя обязательства.

Ранее стало известно, что россиянин Артур Петров будет экстрадирован в США по решению апелляционного суда Кипра, пересмотревшего позицию нижестоящей инстанции о незаконности данного действия. Мужчину задержали в августе 2023 года после соответствующего запроса со стороны американских правоохранительных органов.

До этого в Казахстане объявили о задержании гражданина России, находящегося в международном розыске. По данным МВД республики, решался вопрос об экстрадиции мужчины, обвиняемого во вовлечении граждан Таджикистана и лиц без гражданства в военные конфликты на территории других государств.