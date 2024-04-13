Находящегося в розыске россиянина задержали в аэропорту Алма-Аты МВД Казахстана: в аэропорту Алма-Аты задержан находящийся в розыске россиянин

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Сотрудники полиции и пограничной службы задержали в аэропорту Алма-Аты гражданина России, находящегося в международном розыске, сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел Казахстана. Согласно данным ведомства, он вовлекал граждан Таджикистана и лиц без гражданства в военные конфликты на территории других государств.

11 апреля при прилете авиарейса сообщением Внуково-Алматы транспортными полицейскими совместно с сотрудниками ПС КНБ задержан 32-летний гражданин РФ, — говорится в публикации.

Представители ведомства добавили, что задержанный был помещен в изолятор временного содержания. В настоящее время решается вопрос об экстрадиции россиянина.

Ранее пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти сообщила о задержании в аэропорту Пулково 41-летнего местного жителя. Он подозревается в написании постов с признаками экстремизма о теракте в «Крокус Сити Холле» в Подмосковье.

Также ранее пресс-служба пограничного управления ФСБ России по Саратовской и Самарской областям сообщила о задержании программиста из Мордовии. По данным ведомства, он призывал к терактам в чатах. Мужчину остановили на автомобильном пункте пропуска при выезде из России.