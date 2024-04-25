Кипрский суд изменил позицию и разрешил экстрадицию россиянина в США Суд на Кипре одобрил экстрадицию в США россиянина Петрова

Россиянин Артур Петров будет экстрадирован в США по решению апелляционного суда Кипра, пересмотревшего позицию нижестоящей инстанции о незаконности данного действия, передает ТАСС. Отмечается, что мужчину задержали в августе 2023 года после соответствующего запроса со стороны американских правоохранительных органов.

Сам россиянин заявил, что позиция суда не поддается объяснению, однако его адвокаты проанализируют ситуацию. После этого станет понятно, есть ли смысл оспаривать решение об экстрадиции — по его словам, для этого должны быть выявлены юридические ошибки, на основе которых судья вынес вердикт.

По данным агентства, 34-летнего Петрова обвиняют в нарушении санкций США при экспорте в Россию микроэлектроники, произведенной на американский предприятиях. В Вашингтоне считают, что он входил в состав сети, которая после начала специальной военной операции закупала микроэлектронное оборудование для одной из российских компаний. Сам обвиняемый после первых обвинений в его адрес заявлял, что претензии к нему политически мотивированы.

Ранее в Казахстане сообщили о задержании гражданина России, находящегося в международном розыске. По данным МВД республики, сейчас решается вопрос об экстрадиции мужчины, обвиняемого во влечении граждан Таджикистана и лиц без гражданства в военные конфликты на территории других государств.