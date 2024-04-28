Россиянина заподозрили в убийстве двух украинцев в Баварии

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В баварском городе Мурнау были найдены мертвыми два украинских гражданина, сообщил сайт местной полиции. Подозреваемым в убийстве стал гражданин России, он был задержан.

Обе жертвы проживали в районе Гармиш-Партенкирхен. Вечером в субботу, 27 апреля, их нашли с колото-резаными ранениями на территории торгового центра. 36-летний мужчина скончался на месте от полученных травм, а второй пострадавший, которому 23 года, позже умер в больнице. Позже полиция задержала подозреваемого – 57-летнего россиянина, проживающего недалеко от места преступления. Прокуроры планируют просить суд об аресте гражданина РФ.

Ранее на барнаульском вокзале местный житель сбросил маленькую дочь из окна второго этажа, а затем попытался скрыться. Во время побега он попал под проходящий поезд. Обоих госпитализировали.

Также сообщалось, что жителя Иркутска Вадима Кудряшова обвинили в убийстве, которое произошло в 2008 году. Материалы уголовного дела, которые попали к следователям из архива в 2024 году, были изучены. Выяснилось, что закрытое дело требуется пересмотреть.