На Алтае мужчина выкинул маленькую дочь из окна вокзала Житель Алтая выбросил дочь из окна вокзала и попал под поезд

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

На барнаульском вокзале местный житель сбросил маленькую дочь из окна второго этажа, а затем попытался скрыться, сообщили в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СКР. Во время побега он попал под проходящий поезд. Обоих госпитализировали.

Барнаульским следственным отделом на транспорте Восточного МСУТ СК России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство малолетнего лица, заведомо находящегося в беспомощном состоянии), — сказано в сообщении.

Девочка получила травмы, сейчас она находится в больнице. Данных о состоянии ребенка нет. Мужчину также госпитализировали с травмами. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее в Волгоградской области 28-летний местный житель бросил в супругу ботинок, но попал им в голову ребенка. Пятимесячную девочку доставили в больницу с переломом теменной части черепа и ушибом головного мозга. Возбуждено уголовное дело.

До этого в Екатеринбурге родители заставили своего 11-летнего сына съесть половину пачки сигарет после того, как его поймали за курением. Мальчика после этого отправили в больницу.