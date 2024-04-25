Мужчина хотел бросить ботинок в жену, но проломил голову дочери Под Волгоградом отец сломал череп пятимесячной дочери ботинком

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Волгоградской области пятимесячную девочку доставили в больницу с переломом теменной части черепа и ушибом головного мозга, передает издание «Сапа» со ссылкой на свой источник. По предварительным данным, 28-летний отец девочки бросил в супругу ботинок, но попал им в голову ребенка.

Против мужчины возбуждено уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности.

20 апреля на странице бывшего кандидата в депутаты Тверской городской думы Евгения Никольского был опубликован пост с признанием об убийстве супруги. В сообщении также содержалась просьба позаботиться об 11-месячной дочери. Впоследствии публикация была удалена. погибшей супруге было 26 лет. За неделю до произошедшего Никольский «зверски избил женщину», после чего ее увезли родители в село Емельяново.

До этого в апреле в Санкт-Петербурге 42-летний житель поселка Шушары убил молодую супругу, которая младше его на 15 лет. Два месяца назад мужчина уже пытался убить девушку, но тогда она смогла отбиться от агрессора. В январе в квартиру пары уже приезжала полиция — тогда глава семейства голыми руками пытался задушить свою избранницу, но девушке удалось вырваться.