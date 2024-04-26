Родители застукали ребенка за курением и заставили съесть полпачки сигарет В Екатеринбурге 11-летний мальчик съел полпачки сигарет и попал в больницу

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Екатеринбурге родители заставили своего 11-летнего сына съесть половину пачки сигарет после того, как его поймали за курением, сообщает Ural Mash. По данным канала, мальчик был отправлен в больницу.

Юрий и Наталья проживают в новом доме на улице Академика Парина. В один из дней супруги выпили немного водки, а отчим решил наказать мальчика за курение, заставив его съесть восемь сигарет. После этого у ребенка начались боли в животе и головной боли, и он сбежал к тете своей матери, умоляя о помощи. Женщина вызвала скорую помощь, и мальчика забрали в больницу с диагнозом отравления. Она также обратилась в полицию. В семье есть еще трое детей: младенец в возрасте месяцев, трехлетний мальчик и 14-летняя девочка, которая находится в центре социальной помощи.

Ранее годовалый ребенок вдохнул стик от системы нагревания табака Iqos в Подмосковье. Когда ребенок начал задыхаться, его госпитализировали в Московский областной центр охраны материнства и детства.

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