Жителя Иркутска осудили за убийство 16-летней давности

Жителя Иркутска Вадима Кудряшова обвинили в убийстве, которое произошло в 2008 году, пишет «КП-Иркутск» со ссылкой на старшего следователя СУ СК России по Иркутской области лейтенанта юстиции Дарью Музыкину. Она изучила материалы уголовного дела, которые попали к ней из архива в 2024 году, и выяснила, что закрытое дело требуется пересмотреть.

В Иркутске в 2008 году в реке нашли труп мужчины без головы, рук и ног. Тогда удалось выяснить, что погибшим был 21-летний парень, который приехал в город на учебу. В день убийства он пошел со своим соседом по квартире в гости к бывшему однокласснику Вадиму Кудряшову, где они все вместе выпили. Между парнем и Кудряшовым возник конфликт, о последствиях которого узнали спустя пару дней, когда вытащили труп из реки.

При осмотре квартиры Вадима нашли следы крови, Кудряшова задержали. Однако он не торопился признавать свою вину и тянул время, а когда умер его отец, свалил все на него. Он утверждал, что именно отец убил его бывшего одноклассника, а затем избавился от улик. Поскольку в 2008 году не проводили генетические экспертизы, доказать, что следы в квартире принадлежали погибшему парню, не удалось, также не доказали причастность к убийству Вадима.

Тогда уголовное дело закрыли из-за смерти отца Кудряшова, а ему самому предъявили обвинения только по статье «Побои». Когда дело из архива попало в руки к следователям СК, стало ясно, что отец Кудряшова ни при чем. Выяснилось, что Вадим, выпив, сам нанес парню не меньше 14 ножевых ранений, после чего тот скончался на месте. После убийства приехал отец и помог избавиться от тела, пишет издание.

Прокуратура Свердловского района города Иркутска обвинила 37-летнего Кудряшова по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Уголовное дело направили в Свердловский районный суд для рассмотрения по существу.

Ранее в Башкирии следователи допросили жителя Салавата, который в ночь на 26 апреля 2024 года до смерти забил подругу и спал с ее трупом в квартире. Ему предъявлено обвинение по статье об убийстве, он полностью признал вину.