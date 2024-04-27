«Заботливый» убийца из Салавата признал вину на допросе Убивший подругу житель Салавата признал вину

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Башкирии следователи допросили жителя Салавата, который в ночь на 26 апреля до смерти забил подругу и спал с ее трупом в квартире, сообщает управление СКР региона. Ему предъявлено обвинение по статье об убийстве, он полностью признал вину.

Находящийся в состоянии опьянения обвиняемый в районе улицы Калинина нанес множественные удары руками и ногами своей 39-летней сожительнице в области головы, шеи и туловища, после чего они зашли в арендованную квартиру на той же улице. Очевидцы сообщили об избиении в правоохранительные органы, — рассказали в Следкоме.

По инкриминируемой статье мужчине грозит до 15 лет лишения свободы. Преступление на камеру засняли очевидцы. Мужчина избивал пострадавшую на улице, а после завел домой. Свои удары он чередовал с требованием надеть шапку.

Ранее житель Краснодарского края облил бензином любовницу и поджег ее. После поджога мужчина выволок 43-летнюю женщину на улицу и оставил ее в бессознательном состоянии. Позже пострадавшую доставили в больницу, где она скончалась. Известно, что убийству предшествовал конфликт во время распития алкогольных напитков.