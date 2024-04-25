На Кубани мужчина облил любовницу бензином и поджег Под Краснодаром мужчина сжег любовницу в ходе пьяной ссоры

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23 апреля в Краснодарском крае около хутора Память Ленина мужчина облил бензином и поджег любовницу, сообщает РЕН ТВ. После 43-летний мужчина выволок 43-летнюю женщину на улицу и оставил в бессознательном состоянии. Позже пострадавшую доставили в больницу, где она скончалась. Известно, что убийству предшествовал конфликт во время распития алкогольных напитков. Пара устроила попойку в бытовке.

Преступник облил женщину бензином и поджег, после чего выволок свою жертву на улицу и бросил там в бессознательном состоянии, — сообщил источник телеканала.

Против мужчины возбудили уголовное дело. Он уже задержан. Ранее подозреваемый был судим по статье о причинении тяжкого вреда здоровью и угрозе убийством.

Ранее стало известно, что в Волгоградской области пятимесячную девочку доставили в больницу с переломом теменной части черепа и ушибом головного мозга. По предварительным данным, 28-летний отец девочки бросил в супругу ботинок, но попал им в голову ребенка. Против мужчины возбуждено уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности.