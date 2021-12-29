Россиянина арестовали в Турции по подозрению в связях с террористами

В Турции по подозрению в связях с террористами арестовали, предположительно, гражданина России, пишет местное издание «Ени Шафак». Также отмечается, что у арестованного при себе были поддельные документы. Мужчину задержали в аэропорту Эсенбога (Анкара).

Гражданин России с поддельным паспортом был задержан в аэропорту Эсенбога. У правоохранителей во время проверки пассажиров в самолёте, следовавшем из Киева в Анкару, вызвали подозрения действия Т. И., имеющего паспорт Узбекистана, выданный на его имя. Паспорт оказался поддельным. Подозреваемый — гражданин России узбекского происхождения Б. В. (24) был задержан, — сообщают СМИ.

В ходе проверки сумок у задержанного нашли множество поддельных удостоверений личности, паспортов, водительских прав разных стран, а также фальшивые результаты ПЦР-теста на коронавирус для международных поездок. Кроме того, он вёз с собой принтеры высокого разрешения.

По данным газеты, задержанный действовал в составе террористической организации. Россиянина арестовал суд в Анкаре.

Ранее сообщалось, что сторонника «Исламского государства» (ИГ, организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена), который планировал взрыв в московском военном суде, приговорили к 19 годам колонии строгого режима. По данным УФСБ, в дальнейшем террорист планировал отправиться воевать в Сирию.

17 декабря УФСБ также сообщило о задержании другого сторонника «Исламского государства» в московском общежитии Российского технологического университета МИРЭА.

Отмечается, что молодой человек, выходец из Средней Азии, призывал с помощью оружия построить халифат в Ираке и Сирии.