Россиянин задержан в Таиланде по подозрению в распространении наркотиков

Фото: Europa Press/Keystone Press Agency/Global Look Press

Сотрудники правоохранительных органов Таиланда задержали россиянина, подозреваемого в хранении и распространении наркотиков, пишет Bangkok Post. Согласно местному законодательству, гражданин РФ может получить от трех до 20 лет лишения свободы.

По данным газеты, таиландская служба по контролю за оборотом наркотиков и полицейские в ходе обыска жилища россиянина в городе Хуахин изъяли разные виды наркотических средств, в том числе кокаин, мефедрон, кетамин и экстази. Следователи решили, что мужчина собирал посылки с «запрещенкой», которые получал по почте из-за границы, и хранил дома. После чего наркотики распространялись в Таиланде с помощью пока не установленных злоумышленников.

Представители консульского посольства РФ в королевстве рассказали ТАСС, что стражи порядка не связывались с российскими дипломатами по этому делу. Сам задержанный также за консульской помощью не обращался.

Ранее суд в Нальчике признал виновной женщину, подозревавшуюся в организации занятия проституцией на территории Бахрейна. Ее приговорили к двум годам колонии общего режима. Следствие и суд установили, что россиянка была членом организованной преступной группировки и за вознаграждение выполняла функции администратора.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.