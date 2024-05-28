Baza: россиянин из легендарного мема про борщ попал в тайскую тюрьму Baza: герой популярного мема 2000-х Никита Литвинков задержан в Таиланде

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Telegram-канал Baza сообщает, что герой легендарного мема про «борщик с капусткой» Никита Литвинков задержан в Таиланде. По его данным, россиянин попал в миграционную тюрьму Паттайи, он просрочил выезд из страны на 150 дней.

Канал отмечает, что Литвинков якобы сделал местные автомобильные права и считал, что это автоматически продлевает визу. Baza пишет, что на днях 30-летний россиянин связался со своими родными с чужого телефона и попросил выслать ему 70 тысяч рублей на обратный билет, после чего связь с ним пропала, близкие ищут возможность ему помочь.

Ранее на острове Самуи в Таиланде задержали троих россиян за нелегальную работу в салоне красоты. Выяснилось, что они предлагали бьюти-услуги, но лицензии у них не было. Двое из них были сотрудниками косметической клиники alSpa Beauty Clinic, одна — ее хозяйкой. Полиция Таиланда изъяла все оборудование клиники и большое число лекарств.

В январе всех участников группы «Би-2» депортировали из Таиланда в Израиль. Местный суд приговорил музыкантов к денежным штрафам. До этого они несколько дней находились за решеткой. Причиной ареста стало нарушение визового режима страны — музыканты приехали в Таиланд в качестве туристов и не имели права выступать без рабочей визы.