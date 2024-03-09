В Таиланде задержали троих россиян за нелегальные бьюти-услуги

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На острове Самуи в Таиланде задержали троих россиян за нелегальную работу в салоне красоты, сообщило местное издание Khaosod Online. Выяснилось, что они предлагали бьюти-услуги, но лицензии у них не было.

Граждан России задержали 7 марта. Двое из них были сотрудниками косметической клиники alSpa Beauty Clinic, одна — ее хозяйкой. Полиция Таиланда изъяла все оборудование клиники и большое число лекарств.

Хозяйке салона красоты были предъявлены обвинения в открытии учреждения и предоставлении медицинских процедур без соответствующей лицензии. В Alspa Beauty Clinic сообщили SHOT, что сейчас клиника не работает, — сообщает Telegram-канал SHOT.

Ранее сообщалось, что в Пхукете был задержан российский турист, проникший с топором в администрацию провинции и устроивший погром в офисе губернатора. Мужчине удалось сбежать от охраны, но он попал в руки полиции некоторое время спустя, когда пытался похитить мотоцикл у местного жителя. После задержания россиянина доставили в больницу, так как у него на теле были кровоточащие порезы. Предполагается, что он страдает расстройством психики.

Кроме того, турист из России был задержан в Паттайе за дебош в супермаркете. Мужчина сначала приставал к покупателям, разбил витрину и разбросал продукты, а потом зашел в другой магазин и заперся там. В результате пострадали один из работников магазина и сам дебошир, порезавший ноги осколками стекла.