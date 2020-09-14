Россияне жалуются на ротавирус в Абхазии

https://static.news.ru/photo/b0ed49a8-f6aa-11ea-b4f6-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Отдохнувшие в Абхазии россияне пожаловались на заболевание на курорте. По симптомам это — ротавирус.

Как написал автор блога, отправляясь на курорт со своей семьёй, он знал, что прибывшие на отдых в Абхазию туристы часто заражаются ротавирусом. Поэтому питались они в проверенных столовых, завтракали в отеле. В номере заваривали супы и лапшу. Но меры предосторожности не помогли.

Купили на пляже «горячий кукуруз». «Скрутило» нас с сыном этой же ночью, — цитирует его Lenta.ru.

При этом в аптеке провизор, услышав про ротавирус, повела себя по-хамски, заявив, что «у нас его нет» и отдыхающие сами его завезли.

Ранее, как писал NEWS.ru, россиянка из Белгорода рассказала о высоких ценах в абхазских магазинах и отсутствие возможности расплачиваться по безналичному расчёту. Ещё одной проблемой она назвала расстройство кишечника, которого в Абхазии трудно избежать, а также полное отсутствие антикоронавирусных мер безопасности.