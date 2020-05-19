Россиян попросят предъявить отрицательный тест на COVID-19 в Сербии

https://static.news.ru/photo/54a96e4e-99ba-11ea-b7f9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Vaclav Salek/CTK/Global Look Press

Россиянам для въезда в Сербию понадобится предъявить отрицательный тест на COVID-19, сообщил NEWS.ru посол страны в РФ Мирослав Лазански.

Все иностранные граждане, в том числе и граждане России, будут обязаны предъявить отрицательные результаты ПЦР-теста на выявление наличия коронавируса, пройденного не более чем за 72 часа до пересечения границы Сербии, а также разрешение, выданное Министерством внутренних дел Сербии, так как границы Сербии официально всё ещё закрыты, — сказал Лазански в интервью NEWS.ru.

Он добавил, что возобновление авиасообщения между Сербией и Россией зависит от эпидемиологической ситуации в обеих странах, а также от договорённостей между авиакомпаниями. По словам посла, сербский авиаперевозчик готовится запустить прямые рейсы из Белграда в Москву и обратно с 15 июня, однако неясно, действительно ли они будут осуществляться с этой даты.

В настоящий момент в России находятся порядка 200 граждан Сербии, которые хотели бы вернуться на родину, отметил Лазански.

Полностью интервью посла Сербии в России опубликовано на сайте NEWS.ru.

Как писал NEWS.ru, Лазански заявил, что Россия оказала помощь Сербии в борьбе с коронавирусом исключительно по гуманитарным причинам и в ней нет политической подоплёки.