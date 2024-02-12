Россия запросила заседание СБ ООН по Украине в годовщину Минских соглашений Россия запросила проведение заседания СБ ООН по Украине на 12 февраля

Фото: Manuel Elias/UN Photo/XinHua/Global Look Press

Совет Безопасности (СБ) ООН проведет 12 февраля — в годовщину подписания Минских соглашений — по запросу России заседание по ситуации на Украине, сообщил в воскресенье первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский в Telegram-канале. По его словам, речь пойдет о том, как из-за действий западных членов СБ Совет провалился в реализации одной из своих важнейших задач — предотвращении кризисов и конфликтов.

На утро 12 февраля — в годовщину принятия Минского комплекса мер — мы запросили заседание СБ ООН, чтобы напомнить коллегам о том, какой исторический шанс для мирного решения внутриукраинского кризиса был упущен киевским режимом и его спонсорами, — написал Полянский.

Ранее президент РФ Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону заявил, что ситуацию в Донбассе все хотели урегулировать только с помощью силы, но Москва не могла этого позволить. Он подчеркнул, что российская сторона хотела бы выполнить Минские соглашения, но не знала, как это сделать.

До этого председатель Международного суда ООН Джоан Донохью уведомила, что суд отклонил большинство претензий по иску Украины к России о несоблюдении двух конвенций в Донбассе и в Крыму. По мнению экс-нардепа Верховной рады Олега Волошина, это решение доказало надуманность обвинений со стороны киевских властей.