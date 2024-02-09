Путин подчеркнул, что был готов исполнять Минские соглашения

Фото: kremlin.ru

Владимир путин

Ситуацию в Донбассе все хотели урегулировать только с помощью силы, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. Но Россия не могла этого позволить, пояснил он. Он подчеркнул, что хотел бы выполнить Минские соглашения, но не знал, как это сделать.

Все стороны могли только с помощью военной силы урегулировать ситуацию в Донбассе, Россия не могла этого позволить — наша страна пыталась всеми силами решить конфликт в Донбассе миром, — пояснил глава государства.

Ранее Путин выразил уверенность, что Россия и Украина рано или поздно договорятся. Несмотря на мобилизацию в республике, отношения между народами восстановятся. Пусть даже на это потребуется много времени.

Путин также пояснил, что демилитаризованная зона должна обеспечить безопасность российских городов, поэтому ВС РФ будут отодвигать украинских военнослужащих вглубь территории республики. Президент пообещал, что преступлений Киева против российских граждан никто не забудет.