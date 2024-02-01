На Украине оценили решение суда ООН по иску Киева к Москве Экс-депутат Рады Волошин: решение ООН по иску к России доказало его надуманность

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Олег Волошин

Решение Международного суда ООН отклонить иск Украины к России доказало надуманность обвинений со стороны киевских властей, заявил экс-нардеп Верховной рады Олег Волошин. Он указал, что решение инстанции необходимо рассматривать с юридической точки зрения, без политической подоплеки, передает РИА Новости.

Хочется в это верить и надеяться, что до сих пор мы не потеряли остатки независимости международных судов <...> и год назад, когда поддержка Киева была на пике, думаю, суд принял бы такое же решение. Уж слишком нарочито надуманными были претензии украинской стороны, — сказал экс-депутат.

Ранее суд ООН в Гааге отклонил большинство претензий Украины к РФ по вопросу финансирования терроризма и расовой дискриминации. Председатель суда Джоан Донохью заявила, что Россия лишь частично виновна в нарушении международных конвенций. Украина обвиняла российские власти в поддержке вооруженных групп в Донбассе и нарушении прав меньшинств в Крыму.

В ООН также отказались принять решение о выплате Украине компенсации, на которой настаивал Киев. Российские власти последовательно заявляют, что украинская сторона неверно интерпретирует понятие «терроризм».